Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wohnungs-Einbruch

Rothselberg (ots)

Gewaltsam hat ein Langfinger ein Fenster an einer Wohnung in der Straße "In der Reih" aufgebrochen. Verschiedene Gegenstände, unter anderem einen Fernseher, im Wert von wenigen hundert Euro wurden mitgenommen. Der verursachte Sachschaden wird auf 400 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise zu aufgefallenen Personen oder Fahrzeugen in der vergangenen Woche im Bereich der Ortsmitte unter Telefon-Nummer 06382 9110.

