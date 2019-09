Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Dreister Trickdiebstahl durch vermeintlichen Zeitungsausträger

Karlsruhe (ots)

Ein dreister Trickdieb erschlich sich mit einer ungewöhnlichen Masche Zutritt zu einer Wohnung in der Karlsruher Kronenstraße und erbeutete 190 Euro Bargeld.

Der unbekannte Täter klingelte am Mittwoch gegen 16.00 Uhr an der Wohnungstür eines 78 Jahre alten Mannes und verstrickte ihn in ein Gespräch. Er stellte sich als der neue Austräger einer wohlbekannten kostenfreien Wochenzeitschrift vor und verschaffte sich unter diesem Vorwand Zutritt zu der Einzimmerwohnung des Seniors.

Im Rahmen dieses Gesprächs äußerte der betagte Mann, dass er die Zeitschrift fortan nicht mehr erhalten möchte. Hierfür verlangte der unbekannte Täter aber eine schriftliche Notiz und wollte dessen Personalausweis sehen. Der Wohnungsinhaber verneinte diese Forderung. Anschließend holte er jedoch seine Geldbörse und zeigte seinen Führerschein vor. In der Folge legte der 78-Jährige den Geldbeutel vor sich auf dem Schreibtisch ab und dreht dem unbekannten Täter kurzzeitig den Rücken zu. Kurz darauf brach der Unbekannte das Gespräch ab, verabschiedete sich und verließ die Wohnung.

Erst 30 Minuten später bemerkte der Geschädigte das Fehlen seines schwarzen Ledergeldbeutels, in dem sich unter anderem sein Führerschein, eine Gesundheitskarte und 190 Euro Bargeld befanden.

Von dem Dieb liegt folgende Beschreibung vor: etwa 25 bis 30 Jahre alt und 170 cm groß, schlank, dichtes braungelocktes, mittellanges Haar, von deutschem Erscheinungsbild. Er spricht akzentfreies Hochdeutsch und war mit langer Hose und Sweatshirt bekleidet. Zudem trug er einen schwarzen Kopfhörer um den Hals.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721/666-3311 in Verbindung zu setzen.

