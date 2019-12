Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbrecher unterwegs

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am späten Montagnachmittag kam es in der Straße "Am Schorlenberg" zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Hierbei verschafften sich der oder die Täter über den rückwärtigen Bereich des Anwesens Zutritt in das Innere. Dort wurde dann eine Vielzahl von Gegenständen, unter anderem auch Schmuck, entwendet.

Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



