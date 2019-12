Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Parfümdieb fällt zweimal auf

Kaiserslautern (ots)

Gleich zweimal ist ein Ladendieb am Montag beim Stehlen von Parfüm erwischt worden - in unterschiedlichen Filialen der gleichen Ladenkette. Zuerst fiel er kurz vor 15 Uhr in dem Geschäft in der Fackelstraße auf, als er sich eine Flasche Parfüm in die Jackentasche steckte und aus dem Staub machte.

Eine gute Stunde später wurde derselbe Täter in der Filiale am Fackelrondell wiedererkannt, als er auch dort eine Parfümflasche mitgehen lassen wollte. In diesem Fall konnte der 42-Jährige aber gestoppt werden. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu. |cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell