Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei überwacht Tempolimit

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Dienstagvormittag in der Mannheimer Straße Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Innerhalb des überwachten Streckenabschnitts ist eine Geschwindigkeit von höchstens 50 Kilometern pro Stunde erlaubt. Die Beamten stellten innerhalb einer Stunde 29 Fahrer fest, die sich nicht ans Tempolimit hielten. Für 26 Fahrzeugführer war ein Verwarnungsgeld fällig, drei Autofahrer müssen mit einem teuren Bußgeld rechnen. Auf den 22-jährigen Fahrer eines Ford Mustang kommen zudem mindestens zwei Punkte im Verkehrszentralregister und ein Fahrverbot zu. Der Mann war mit 92 Kilometern pro Stunde unterwegs, das sind 42 Kilometer pro Stunde zu schnell. Die Polizei kündigt weitere Kontrollen an. |erf

