Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Tesla aus Fahrzeughalle gestohlen

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht einen Tesla mit luxemburgischem Kennzeichen, der am Sonntagmorgen in Hochspeyer gestohlen wurde. Das Kuriose daran: Der Wagen war erst in der Nacht von Samstag auf Sonntag von der Polizei sichergestellt und auf dem Gelände in Hochspeyer verwahrt worden. Am nächsten Morgen war er allerdings wieder verschwunden. Unbekannte Täter hatten an der Fahrzeughalle eine Scheibe eingeschlagen und das Fahrzeug mitgenommen.

Der Tesla war in der Nacht gegen 1.15 Uhr im Bereich Eselsfürth aufgefallen, weil er in Schlangenlinien unterwegs war. Als die Polizei den Fahrer stoppte, stellte sich heraus, dass der Mann stark betrunken war: Laut Atemtest hatte er einen Alkoholpegel von 1,81 Promille. Der 37-Jährige musste daraufhin zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Sein Auto wurde zur Verhinderung einer (weiteren) Trunkenheitsfahrt sichergestellt und nach Hochspeyer abgeschleppt (wir berichteten: https://s.rlp.de/taI98).

Am nächsten Morgen fiel auf, dass das Fahrzeug aus der Halle verschwunden ist. Erste Ermittlungen ergaben, dass sich ein unbekannter Täter kurz vor 7 Uhr Zugang zu der Halle verschaffte und mit dem Wagen wegfuhr.

Die weiteren Ermittlungen laufen. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 0631 / 369 - 2620 entgegen. |cri

