Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in leerstehendes Anwesen

Reichweiler (ots)

Im Laufe des zurückliegenden Wochenendes drangen bislang unbekannte Personen in ein leerstehendes Anwesen auf der Gemarkung "Am Keufelskopf" ein. Nachdem der oder die Täter einige Zeit in dem Anwesen verblieben, entwendeten sie anschließend mehrere Gegenstände im höheren vierstelligen Eurobereich.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder Email: pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kusel



Telefon: 06381/919-0

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell