Kempen/Schwalmtal:

Nach monatelangen Ermittlungen gelang es den Ermittlern des KK 2 im Mai und Juni mit mehreren Festnahmen einen Drogenring dingfest zu machen. Der Verdacht des Handeltreibens mit nicht geringen Mengen Kokain, Heroin, Marihuana, Amphetamin und Ecstasy richtet sich gegen drei im Kreis Viersen Wohnhafte sowie weitere Abnehmer an verschiedenen Orten in Deutschland. Da nunmehr drei Haupttatverdächtige in Untersuchungshaft sitzen, können wir die Öffentlichkeit über den Ermittlungserfolg unterrichten.

Mehrere Wochen intensiver Ermittlungen waren nötig, bevor Anfang Mai die ersten Festnahmen in Kempen erfolgten. Dem Einsatz in Kempen vorausgegangen waren Festnahmen und Sicherstellungen in Unterfranken. In Dettelbach sowie Rüdenhausen soll ein 51-jähriger Kempener, der als einer der Hauptverdächtigen gilt, am Abend des 9. Mai mehrere Abnehmer mit Drogen versorgt haben. Bei diesen Übergaben wurden neben dem Kempener drei weitere Abnehmer aus dem süddeutschen Raum festgenommen., Insgesamt stellten die Einsatzkräfte 2,5 kg Amphetamine, mehr als drei Kilogramm Marihuana sowie einige hundert Ecstasy-Tabletten in Süddeutschland sicher. Die Ermittlungen des KK 2 hatten zuvor ergeben, dass der Kempener das Rauschgift offensichtlich in einer Lagerhalle in Kempen gebunkert hatte. Bei der Durchsuchung dieses Bunkers stellten die Ermittler tausende Ecstasy.-Tabletten sowie 1800 Gramm Amphetamin, 21 Gramm Kokain, 310 Gramm Heroin sowie 1500 Gramm Marihuana sicher. Für den Abtransport der sichergestellten Beweismittel und Drogen benötigten sie drei Pkw.

Zeitgleich mit den Festnahmen in Unterfranken erfolgten Durchsuchungen und Festnahmen bei den mutmaßlichen Mittätern des Kempeners in Kempen. Ein 29-jähriger Kempener war beim gewaltsamen Betreten der Einsatzkräfte in dessen Wohnung damit beschäftigt, größere Mengen Marihuana in der Toilette zu entsorgen. Neben Bargeld, einem Schlagstock und typischen Verkaufsutensilien stellten die Einsatzkräfte in dieser Wohnung ebenfalls Verkaufsmengen illegaler Drogen sicher und nahmen den 29-jährigen vorläufig fest. Auch bei den Freundinnen der beiden Hauptverdächtigen wurden Beweismittel und Konsummengen Drogen gefunden, die beiden Frauen (56 und 19 Jahre alte Frauen aus Kempen) wurden am nächsten Tag wieder entlassen, während die beiden Hauptbeschuldigten Männer in Untersuchungshaft gingen.

Aus den Ermittlungen gegen die Kempener hatte sich ergeben, dass offensichtlich auch ein 40-jähriger Mann mit Wohnsitz in Schwalmtal tief in die Drogengeschäfte verwickelt sein soll. Ihm wird ebenfalls Handel mit nicht geringen Mengen illegaler Drogen vorgeworfen. Auch er hatte verschiedene Mittäter, die in seinem Auftrag kiloweise Drogen an verschiedene Abnehmer in Deutschland ausgeliefert haben sollen. Anfang Juni erfolgten die Durchsuchung und die Festnahme des Verdächtigen. Der 40-jährige Schwalmtaler, bei dem bei der Durchsuchung keine Drogen aufgefunden wurden, befindet sich ebenfalls in Untersuchungshaft./ah (701)

