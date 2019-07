Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch: Baumaterialien von Baustelle geklaut - Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Auf die Baustelle in der Linden-/Fichtestraße begaben sich über das zurückliegende Wochenende bislang nicht ermittelte Täter und ließen diverse Baumaterialien mitgehen. Zwei Baugitter, die die Baustelle umzäunten, entfernten die Täter und betraten das Areal. Mit einem Vibrationsdampfer, einer Rüttelplatte, einer Aluminium-Trennwand, einer Sicherungskette u.ä. suchten sie anschließend wieder das Weite.

In welcher Höhe Gesamtdiebstahlsschaden entstand, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Die Arbeiter hatten die Baustelle am Freitagmittag gegen 14 Uhr verlassen und am Montagmorgen kurz vor 7 Uhr den Diebstahl bemerkt.

Sie erstatteten umgehend Anzeige beim Polizeirevier Schwetzingen. Die Ermittlungen laufen; sachdienliche Hinweise zum Diebstahl oder gar Verbleib der Baumaterialien nehmen die Beamten unter Tel.: 06202/2880 entgegen.

