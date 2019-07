Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Zuzenhausen: Chevrolet beschädigt - Verursacher rasch ermittelt

Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis

Der Geschädigte verständigte am Montagmorgen die Polizei, da sein vor seinem Wohnanwesen geparkter Chevrolet Matiz beschädigt wurde und sich der Verursacher unerlaubt entfernt hatte. Schaden an seinem Auto entstand in Höhe von 3.000 Euro.

Die Ermittlungen der Polizei führten kurze Zeit später zum Erfolg.

Unweit der "Unfallstelle" konnte der Fahrer eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs angetroffen werden. Der ältere Mann gab an, mit seinem Gespann in diesem Bereich gefahren zu sein, von einem Anstoß aber überhaupt nichts mitbekommen zu haben. Die Beschädigungen an dem Chevrolet stimmen mit den am Anhänger überein. Nach Abschluss der Ermittlungen erwartet den Verursacher eine Anzeige.

