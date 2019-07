Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 18-jähriger Radfahrer zog sich bei einem Unfall am späten Montagabend kurz nach 23 Uhr Verletzungen zu. Er war in der Ringstraße unterwegs und hatte an der Kreuzung zur Heidelberger Straße die Vorfahrt eines Autofahrers nicht beachtet. Der junge Mann schleuderte über die Windschutzscheibe, Motorhaube auf die Fahrbahn. Bei dem Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus zur Weiterbehandlung eingeliefert. In welcher Höhe Gesamtschaden entstand, ist nicht bekannt.

