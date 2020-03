Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagabend (05.03.2020) auf der Kreuzung Löwentorstraße/ Am Wolfersberg mutmaßlich einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Der Unbekannte fuhr gegen 21.20 Uhr mit seinem Mercedes A 200 aus Richtung Burgholzhof die Straße Am Wolfersberg entlang. Nach ersten Ermittlungen überfuhr der Unbekannte mit überhöhter Geschwindigkeit eine rote Ampel, und stieß mit dem MAN Lastwagen eines 50-Jährigen zusammen, der in der Löwentorstraße aus Richtung Münster unterwegs war. Anschließend flüchteten der mutmaßliche Verursacher und sein Beifahrer zu Fuß in Richtung Hallschlag. Am Mercedes entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro, die Schäden am Lkw belaufen sich auf zirka 6.000 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer +4971189904100 zu melden.

