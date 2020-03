Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Zwei unbekannte Täter sind am Donnerstagabend (05.03.2020) in eine Erdgeschosswohnung an der Olgastraße eingebrochen und anschließend geflüchtet. Die Unbekannten hebelten gegen 19.00 Uhr ein Fenster der Wohnung auf und durchsuchten Zimmer und Schränke. Schließlich erbeuteten sie ein rosafarbenes Sparschwein, in dem sich etwa 30 Euro Münzgeld und rund 150 Kanadische Dollar befanden. Als die Täter anschließend aus dem Fenster stiegen, wurden sie von einem Nachbarn bemerkt. Beide Männer flohen in unbekannte Richtung, einer verlor dabei das gestohlene Sparschwein. Der Zeuge beschrieb die Einbrecher wie folgt: Beide seien etwa 175 bis 185 Zentimeter groß, schlank und sportlich. Sie sollen schwarze Kapuzen und schwarze Tücher vor Mund und Nase getragen haben, sonst sei ihre schwarze Kleidung unauffällig gewesen. Wir bitten weitere Zeugen, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu melden.

