Polizei Hamburg

POL-HH: 190315-5. Eine Zuführung nach schwerem Raub in Hamburg-Winterhude

Hamburg (ots)

Tatzeit: 13.03.2019, 23:50 Uhr Tatort: Hamburg-Winterhude, Hindenburgstraße

Die Polizei hat gestern einen 17-jährigen Syrer vorläufig festgenommen, der einen 41-Jährigen an der U-Bahnhaltestelle Alsterdorf überfallen und beraubt haben soll. Die weiteren Ermittlungen führt das örtlich zuständige Raubdezernat der Region Mitte (LKA 164).

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sprach der Tatverdächtige, der in Begleitung von drei weiteren Personen war, einen 41-Jährigen an der U-Bahnstation Alsterdorf an. Er versuchte den späteren Geschädigten zu umarmen und einen Handschlag mit ihm durchzuführen. Der 41-Jährige wich dem Tatverdächtigen zunächst aus, als dieser vorschnellte und dem Geschädigten Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Dabei griff er in die Jackentasche des 41-Jährigen und entwendete dessen Mobiltelefon. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige mit seinen Begleitern in unbekannter Richtung aus dem U-Bahnhof.

Der Geschädigte verlor kurzzeitig sein Sehvermögen und musste in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden, wo er ambulant behandelt wurde.

In Folge von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit neun Funkstreifenwagen konnten vier Jugendliche am Bahnhof Langenhorner Markt angetroffen werden. Dabei handelt es sich um eine 14-jährige Deutsche, eine 15-jährige Serbin sowie um einen 17-jährigen Afghanen und den 17-jährigen Tatverdächtigen. Der 17-jährige Syrer wurde vorläufig festgenommen und dem Haftrichter zugeführt. Zwischenzeitlich wurde ein Haftbefehl erlassen.

Das entwendete Mobiltelefon konnte in der Nähe des Tatortes aufgefunden und sichergestellt werden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

