Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Opferstock gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte haben am Freitag (06.03.2020) oder Samstag (07.03.2020) aus einer Kirche an der Tübinger Straße einen Opferstock mit unbekanntem Inhalt gestohlen. Die Täter hebelten zwischen 20.00 Uhr und 11.00 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand den Opferstock aus der Verankerung und stahlen ihn. Alarmierte Polizeibeamte entdeckten an zwei weiteren Opferstöcken ebenfalls Hebelspuren. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

