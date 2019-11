Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Täter brechen Baucontainer auf

Zeugen gesucht

Voerde (ots)

Gestern Morgen stellten Arbeiter fest, dass hochwertige Werkzeuge und ein Radio aus einem Baucontainer an der Bahnhofstraße verschwunden sind.

Der Container war am Freitag (15.11.2019) gegen 15.00 Uhr mit einen Vorhängeschloss gesichert worden. Am Dienstag stellten die Bauarbeiter dann fest, dass Einbrecher am Werk waren und riefen die Polizei.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell