Polizei Gütersloh

POL-GT: Schlägerei in der Gütersloher Innenstadt

Gütersloh (ots)

(RB) - Am Dienstag, 15.10.2019, wurde der Polizei eine Schlägerei zwischen mehreren Personen auf der Berliner Straße Höhe der Sparkasse gemeldet. Bei Eintreffen stellte sich der Sachverhalt wie folgt dar: Ein 19jähriger Gütersloher und ein ihm entfernt bekannter 21 jähriger Gütersloher gerieten in Streit, in dessen Verlauf der 21jährige den 19jährigen schlug. Eine 44jährige Angehörige des 19jährigen versuchte zu schlichten und wurde ebenfalls von dem 21jährigen geschlagen und leicht verletzt. Ein Rettungswagen wurde vorsorglich angefordert. Die Verletzungen der beiden Geschädigten waren nicht so schwer, dass eine Mitfahrt erforderlich wurde. Der 21jährige Tatverdächtige konnte aufgrund der Angaben des 19jährigen Geschädigten namentlich ermittelt aber nicht angetroffen werden. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnte der 19jährige einen Hinweis auf einen Tatverdächtigen eines Körperverletzungsdeliktes vom Kirmeswochenende geben. Dieser flüchtete und wurde im Rahmen der Fahndung gestellt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu der Sache von der Kirmes werden fortgeführt.

