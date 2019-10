Polizei Gütersloh

POL-GT: Waffenbehörde - Änderungen der Öffnungszeiten

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Die Öffnungszeiten der Waffenbehörde bei der Kreispolizeibehörde Gütersloh verändern sich. Zukünftig öffnet die Behörde, mit Sitz an der Herzebrocker Straße 142 in 33334 Gütersloh, an folgenden Tagen: Dienstag bis Donnerstag in der Zeit von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr. Zusätzlich Donnerstagnachmittags in der Zeit von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr.

