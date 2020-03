Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Handy geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Montagabend (09.03.2020) in der Christian-Belser-Straße das Handy einer 24 Jahre alten Frau geraubt und ist unerkannt geflüchtet. Die 24-Jährige ging gegen 18.30 Uhr von der Haltestelle Waldeck in die Christian-Belser-Straße, als ihr der Unbekannte entgegenkam und sie nach der Uhrzeit fragte. Nachdem die Frau ihr Handy aus der Tasche geholt hatte, schlug es der Täter aus ihrer Hand. Als sich die Frau bückte, um es aufzuheben, stieß der Täter sie auf die Seite, nahm das Handy und flüchtete in den Wald. Die 24-Jährige beschrieb den Räuber als etwa 170 Zentimeter großen und zirka 30 Jahre alten Mann mit dunklen an der Seite rasierten Haaren. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit einem weißen Logo auf der Brust, eine schwarze Hose und weiße Turnschuhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell