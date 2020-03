Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei sucht mit Hubschrauber nach Verdächtigen

Mönchengladbach (ots)

Am Samstagmorgen gegen 00.50 h bemerkte die Besatzung eines Streifenwagens zwei PKW, einen VW Golf und einen Mercedes, auf dem Stapper Weg in Odenkirchen. Beide PKW fuhren mit überhöhter Geschwindigkeit Richtung Ortsmitte Odenkirchen, dann jedoch in verschiedene Richtungen weiter. Die Polizisten folgten dem Golf, den sie kurz darauf verlassen und unverschlossen auf der Klinkenbergstraße wiederfanden. Aufmerksame Anwohner hatten mehrere Personen vom Fahrzeug weg flüchten sehen. In die Suchmaßnahmen nach den Personen wurde auch ein Polizeihubschrauber einbezogen, die Verdächtigen wurden jedioch nicht aufgefunden. Der VW Golf wurde sichergestellt, eine konkrete Straftat wurde in diesem Zusammenhang noch nicht bekannt, die Ermittlungen dauern an.

