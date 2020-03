Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Drei Pkw-Aufbrüche am Donnerstag

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag (05.03.2020) ist es im Stadtgebiet zu drei Pkw-Aufbrüchen gekommen.

In der Zeit von Mitternacht bis Donnerstagmorgen um 7 Uhr schlugen die Täter an der Marienburger Straße in Windberg die Beifahrerscheibe eines Pkws ein. Sie entwendeten Bargeld und persönliche Gegenstände.

Ein anderer Pkw-Einbruch durch eine eingeschlagene Fensterscheibe ereignete sich abends zwischen 19.30 und 20.45 Uhr auf dem Parkplatz der Sporthalle Backeshof. Dort erbeuteten die Täter ein Handy und ebenfalls private Gegenstände.

In Giesenkirchen an der Trimpelshütter Straße auf dem dortigen Parkplatz vor der Tennishalle schlugen die Täter die Beifahrerscheibe zwischen 20 und 21 Uhr ein. Die Täter machten keine Beute.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 02161-290 zu melden. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell