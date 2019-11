Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Feuer an Sitzbank - Polizei sucht Zeugen

Kirchlinteln/Kükenmoor (ots)

Bereits zwischen Dienstag, dem 22.10.2019 und Mittwoch, dem 13.11.2019, brach ein Feuer an einer Sitzbank auf dem Campingplatz in der Kükenmoorer Dorfstraße aus. Wie es zu dem scheinbaren Brand kommen konnte, ermittelt mittlerweile die Polizei Verden, bei der die Schäden an der Bank im Nachhinein gemeldet worden waren. Nach ersten Ermittlungen kann eine Brandlegung derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Beamten bitten mögliche Zeugen verdächtiger Umstände oder Personen in der Nähe unter 04231/8060 um Kontaktaufnahme. Das Feuer der Bank dürfte zudem ein Fenster eines Wohnwagens in Mitleidenschaft gezogen haben. Der gesamte Sachschaden wird derzeit auf 600EUR beziffert. Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand.

