Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Ladendieb aufgehalten + Pkw prallt gegen Gebäude: Wand stürzt teilweise ein + Falsche Polizeibeamte: Dreiste Täter erlangen Beute im fünfstelligen Wert + Einbruch abgebrochen

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Ladendieb aufgehalten

Ottersberg/Posthausen. In einem Einkaufszentrum in der Straße Posthausen versuchte ein 23-jähriger Ladendieb bereits am Freitagabend vor Ladendetektiven zu flüchten. Der Mann wurde von einem 37-jährigen Mitarbeiter des Einkaufszentrums auf einen möglichen Diebstahl angesprochen und konnte trotz seines Fluchtversuches durch den 37-Jährigen und einen 50-jährigen Mitarbeiter gestoppt werden. Er versuchte sich zu wehren, konnte jedoch bis zum Eintreffen der Polizeibeamten der Polizei Ottersberg festgehalten werden. Die Beamten nahmen den Sachverhalt vor Ort auf und stellten fest, dass der Mann Ware im Wert von fast 300EUR gestohlen hatte. Auf ihn kommen nun Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls zu. Verletzt hatte sich nach ersten Erkenntnissen niemand.

Pkw prallt gegen Gebäude: Wand stürzt teilweise ein

Verden. Mutmaßlich am frühen Sonntagmorgen prallte ein Pkw auf einem Firmengrundstück in der Peter-Henlein-Straße in Verden gegen eine Hauswand eines Firmengebäudes. Bei der Unfallaufnahme am Sonntagvormittag stellten Beamte der Polizei Verden fest, dass Teile des Gebäudes bereits eingestürzt waren und weitere Teile abgestützt werden mussten. Nach ersten Erkenntnissen vor Ort dürfte ein 26-jähriger Fahrer eines Audi den Unfall verursacht haben. Verletzt wurde demnach jedoch glücklicherweise niemand. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an. Dem 26-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, um einen möglichen Alkoholeinfluss am Steuer des Pkw zum Zeitpunkt des Unfalles zu untersuchen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Verden wurde zudem der Audi sichergestellt, dessen technischer Zustand nun ebenfalls genauer untersucht wird. Der Sachschaden wird nach derzeitigem Kenntnisstand einen niedrigen fünfstelligen Betrag beziffert.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Falsche Polizeibeamte: Dreiste Täter erlangen Beute im fünfstelligen Wert

Osterholz-Scharmbeck. Bereits am vergangenen Donnerstagabend erlangten falsche Polizeibeamte Bargeld und Schmuck im höheren fünfstelligen Wert. Die Täter riefen eine 77-jährige Dame im Ortsteil "Heilshorn" mehrfach an und gaben sich dabei als Polizeibeamte aus. Nach angeblichen Einbrüchen in der Nachbarschaft sei eine Notiz mit ihren Daten bei den festgenommenen Einbrechern gefunden worden. Weil die angeblichen Beamten einen Einbruch bei der Dame befürchteten, wolle man ihre Wertgegenstände als Beweismittel fotografieren. Unter einer geschickten Gesprächsführung kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Anrufen dieser Art, bei der Täter schon mehrfach erfolgreich waren und beträchtliche Geldsummen bei ihren Opfern abgegriffen haben. Selbst für den Gang zur Bank werden den Opfern Anleitungen mit Aussagen zum Grund der Abhebung gegeben oder den Opfern wird vorgespielt, dass ein Mitarbeiter der Bank in die Vorfälle involviert und nicht vertrauenswürdig sei. Anschließend sollen die Opfer, wie auch am vergangenen Donnerstag, die Beute an einem vereinbarten Punkt in der Öffentlichkeit oder auf dem eigenen Grundstück deponieren. Die Tat wurde bei der Polizei Osterholz erst am Folgetag, vergangenem Freitag, angezeigt. Seither laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Mögliche Zeugen, die am Donnerstag oder in den Tagen zuvor verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe beobachtet haben, werden nun unter 04791/3070 um Hinweise an die Beamten in Osterholz gebeten. Die Polizei rät den Bürgern, das Telefonat zu beenden und eigenständig die Telefonnummer der örtlichen Polizei oder den Notruf zu wählen, wenn sie skeptisch werden. Die örtliche Polizeidienststelle gibt Auskunft über die Echtheit des angeblichen Beamten. Die Anrufer wollen Druck bei ihrem Gegenüber aufbauen und die Menschen dazu bewegen, am Telefon Auskünfte über persönliche und finanzielle Verhältnisse zu erteilen und am Ende Wertsachen an Fremde zu übergeben. Durch das Beenden des Telefonats kann dieser Druck unterbrochen werden. Auch ein Gespräch mit einer Vertrauensperson kann helfen, das Geschehen neu einzuordnen. Die Polizei wird weder Geld, noch Schmuck vor Einbrechern oder Räubern sicher aufbewahren. Informationen und Vorträge zu diesem und weiteren Themen werden vom Beauftragten für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Verden/Osterholz angeboten (Vereinbarungen unter 04231/806108).

Einbruch abgebrochen

Lilienthal. Zwischen Freitagmittag und Sonntagnachmittag versuchten bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Doppelhaus in der Straße "An der Wurt" zu erlangen. Aus unklarer Ursache ließen sie von ihren Hebelversuchen an Terrassentüren ab und flüchteten unerkannt. Mögliche Zeugen werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Beamten in Osterholz gebeten.

Nach Unfallflucht sucht Polizei Zeugen

Osterholz-Scharmbeck. Am Samstagabend zwischen 21:30 Uhr und 23:00 Uhr flüchtete ein bislang unbekannter Fahrer eines Fahrzeuges nach einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von mehreren tausend Euro in der Winkelstraße. Der unbekannte Fahrer fuhr nach ersten Erkenntnissen gegen einen Ford Transit, der ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt war. Der Sachschaden wird auf 3.000EUR beziffert. Mögliche Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter 04791/3070 mit der Polizei Osterholz in Verbindung zu setzen.

Auffahrunfall "An der B6"

Ritterhude. Bei einem Unfall in der Straße "An der B6" am Sonntagnachmittag verletzten sich zwei Personen leicht. Ein 59-jähriger Fahrer eines Steyr fuhr auf den Opel einer 60-Jährigen vor sich auf, die gerade nach links abbiegen wollte. Der Opel wurde bei dem Aufprall auf den linken Seitenstreifen geschoben. Der 59-Jährige im Steyr prallte anschließend noch mit einer 53-Jährigen in einem VW zusammen. Alle drei Pkw waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Rettungskräfte brachten die 53-Jährige und die 60-Jährige mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Imke Burhop

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell