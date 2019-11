Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: (Ergänzung zum Auftrag 3871455) Verkehrsunfallfluchten in Achim und Thedinghausen

Achim (ots)

Am Freitagmorgen zwischen 08:00-08:45 Uhr stand ordnungsgemäß abgestellt ein roter Mitsubishi Space Star auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Vikarienstraße. Dieser Pkw wurde von einem unbekannten Fahrzeug vorne links beschädigt, vermtl. durch einen anderen, auf dem Parkplatz rangierenden Fahrer. Der kümmerte sich nicht um den von ihm verursachten Schaden und entfernte sich unerlaubt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf ca. 500,- Euro. Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, das Polizeikommissariat in Achim unter 04202/996-0 anzurufen.

Am Freitagabend gegen 20:10 Uhr steht ein ordnungsgemäß abgestellter weißer BMW X 1 auf dem Parkplatz eines griechischen Restaurants an der Ueser Brücke. Dieser BMW wurde durch einen anderen Fahrzeugführer hinten links leicht beschädigt. Der Verursacher fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der von den eingesetzten Beamten geschätzte Schaden beläuft sich auf ca. 400,- Euro. Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, die Polizeistation Thedinghausen unter 04204/402 anzurufen.

