Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Verkehrsunfallflucht nachdem ein Pkw-Fahrer einen Fahrradfahrer touchiert

Verden (ots)

Am Freitag den 22. November gegen 07:30 Uhr, ereignete sich in der Grünen Straße in Höhe des dortigen Domparks eine Verkehrsunfallflucht. Nachdem ein Fahrzeugführer mit einem schwarzen Pkw einen Fahrradfahrer überholt, schert der Fahrzeugführer zu früh ein und streift den Fahrradfahrer. Hierdurch stürzt der Fahrradfahrer und verletzt sich leicht. Der Fahrzeugführer entfernt sich, ohne dem gestürzten Radfahrer zu helfen. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer hilft dem Jungen wieder auf die Beine und hilft beim Aufsammeln der persönlichen Gegenstände.

Der helfende Verkehrsteilnehmer oder weitere Zeugen, die den Vorfall beobachteten oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, die Polizei Verden unter der Tel. 04231/806-0 zu informieren.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

- Wache -



Telefon: 04231/806-212

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell