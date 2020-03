Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher in Rheindahlen geflüchtet

Mönchengladbach (ots)

Ein Einfamilienhaus an der Straße Genhülsen in Rheindahlen ist am gestrigen Donnerstag (05.03.2020) gegen 19.30 Uhr das Ziel von zwei Einbrechern gewesen.

Die beiden Täter kletterten vermutlich über den Gartenzaun und hebelten die Terrassentür auf. Während sie nach Wertgegenständen suchten, entstand ein lauter Knall.

Durch diesen Knall wurde die Hausbesitzerin auf den Einbruch aufmerksam. Sie traf die Einbrecher im Hausflur an. Daraufhin flüchtete einer der beiden Täter durch die Haustür und der andere durch die Terrassentür, beide in unbekannte Richtung.

Nach ersten Erkenntnissen machten die Einbrecher keine Beute.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 02161-290 zu melden. (km)

