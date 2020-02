Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfallflucht auf der L 122 - Polizei bittet um Hinweise ++ Dieseldiebe unterwegs ++ Nächtliche Schilderdiebe ++ Betrügerisches Gewinnversprechen scheitert ++

Rotenburg (ots)

Unfallflucht auf der L 122 - Polizei bittet um Hinweise

Zeven/Bademühlen. Nach einer Unfallflucht, die sich bereits im Januar auf der L 122 zwischen Zeven und Bademühlen in Höhe der Straße Moordamm ereignet hat, bittet die Zevener Polizei um sachdienliche Hinweise. Am Donnerstag, den 23.01.2020, sind sich gegen 16.40 Uhr ein Audi mit Anhänger und ein noch unbekannter, dunkelblauer Sattelzug auf der Landesstraße entgegengekommen. Dabei sei der Sattelzug, der in Richtung Bademühlen unterwegs war, auf die Gegenfahrbahn geraten. Der Fahrer des Audi habe ausweichen müssen und sei ins Schlingern gekommen. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Anhänger und beschädigte den Audi. Der Fahrer des Sattelzuges setzte seine Fahrt fort. In diesem Zusammenhang wird der Fahrer eines orange-roten Kastenwagens, möglicherweise ein Baustellen- oder ein Gartenbaufahrzeug, gesucht. Auf der Ladefläche befand sich ein grüner Kasten mit einer Schaufel. Der Gesuchte könnte unter Umständen Angaben zu dem gesuchten Sattelfahrzeug machen. An dem dunkelblauen Fahrzeug befand sich ein weißer Schriftzug. Außerdem hatte er einen großen Container geladen. Mitteilungen bitte unter 04281/93060.

Dieseldiebe unterwegs

Groß Deepen. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag in der Straße Am Postbeek Dieselkraftstoff und zwei Anbauteile von Traktoren gestohlen. Aus den Tanks von zwei Ackerschleppern zapften sie rund 300 Liter und bauten zudem ein Zugmaul und einen hydraulischen Oberlenker ab. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren tausend Euro aus.

Nächtliche Schilderdiebe

Rotenburg. Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in der Ahe vier Straßenschilder einer Baustelle gestohlen. Die Diebe nahmen drei Verkehrszeichen "Durchfahrt verboten" und das Hinweisschild "Achtung Baustelle" mit. Sachdienliche Hinweise bitte an die Rotenburger Polizei unter Telefon 04261/9470.

Betrügerisches Gewinnversprechen scheitert

Visselhövede. Ein 61-jähriger Mann hat am Dienstagvormittag per Telefon eine betrügerische Gewinnbenachrichtigung bekommen. Ein unbekannter Mann rief gegen 9 Uhr bei ihm an. Der Angerufene sei glücklicher Gewinner von zwanzigtausend Euro. Die Summe würde mit einem gesicherten Transport zu ihm nach Hause gebracht. Vierhundert Euro an Kosten für den Einsatz der Security müsste er jedoch selbst bezahlen. Der 61-Jährige machte alles richtig und erstattete noch am gleichen Tag eine Anzeige bei der Polizei.

Polizei schnappt falsche Spendensammler

Bremervörde. Ein aufmerksamer Zeuge hat die Bremervörder Polizei am Dienstagnachmittag auf zwei Spendensammler aufmerksam gemacht, die sich in der Wesermünder Straße als Taubstumme ausgegeben hatten. Mit Gesten hätten sie Passanten aufgefordert, sich auf eine Liste zur Unterstützung der Behinderten einzutragen und im besten Falle auch Geld für die zu spenden. Erfahrungsgemäß kommt es bei solchen Sammlungen auch zu geschickten Taschendiebstählen. Die Polizei konnte zwei Rumänen im Alter von 19 und 20 Jahren aufgreifen. Bei ihnen fanden die Beamten weitere Indizien, die auf regelmäßige Betrugstaten hindeuten.

Junge Fahrerin unter Drogenverdacht

Rotenburg. Eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei hat in der Nacht zum Mittwoch eine 27-jährige Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Den Beamten war ihr Audi in der Innenstadt aufgefallen. In der Brauerstraße stoppten sie den Wagen. Bei der Kontrolle erkannten die Polizisten Anzeichen für den Konsum von Rauschgift. Im Gespräch räumte die Fahrerin ein, kurz zuvor einen Joint geraucht zu haben. Ein Urintest bestätigte den Verdacht und die Angaben der Frau. Sie musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben. Im Handschuhfach ihres Fahrzeugs fanden die Beamten später ein paar Gramm Marihuana. Die Frau muss sich jetzt wegen der Drogenfahrt und wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.

11-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt

Karlshöfen. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Bremer Straße/Seeburg ist am Dienstagabend ein 11-jähriger Radfahrer verletzt worden. Ein 52-jähriger Autofahrer hatte den Jungen vermutlich übersehen, als er gegen 18 Uhr mit seinem Ford auf die Bremer Straße einbiegen wollte. Der 11-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in die OsteMed Klinik gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf einige hundert Euro.

