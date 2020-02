Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Kundin erwischt Taschendieb ++ 59-jährige Frau bei Unfall schwer verletzt ++ Fuß rutscht vom Bremspedal - Autofahrerin verletzt ++

Rotenburg (ots)

Kundin erwischt Taschendieb

Visselhövede. Zwei unbekannte Täter haben am Montagvormittag in einem Discounter an der Soltauer Straße versucht, eine Rentnerin zu bestehlen. Die 71-Jährige hatte während ihres Einkaufs einen Beutel an den Einkaufswagen gehängt. Während eines günstigen Moments langte einer der Täter hinein - vermutlich um das Portemonnaie zu stehlen. Die Frau bemerkte den Diebstahl und sprach den Unbekannten direkt darauf an. Der Mann brach die Tat ab und verließ mit einem Komplizen den Einkaufsmarkt. Den Dieb im Markt beschreibt die Zeugin als 180 bis 190 Zentimeter großen, schlanken Mann. Er dürfte etwa 50 Jahre alt gewesen sein und sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Der Mann war Brillenträger. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Visselhövede unter Telefon 04262/959830.

59-jährige Frau bei Unfall schwer verletzt

Oerel. Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Neuenlander Straße / B 71 / Am Kamp ist am Montagmorgen eine 59-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Frau hatte gegen 7.30 Uhr die Bundesstraße mit ihrem Renault in Richtung Am Kamp überqueren wollen. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Kleinwagen nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Ortsschild. Die 59-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in die OsteMed Klinik gebracht.

Fuß rutscht vom Bremspedal - Autofahrerin verletzt

Rotenburg. Am Montagabend ist es in der Mühlenstraße in Höhe der Score-Tankstelle zu einem Auffahrunfall gekommen. Eine 21-jährige Autofahrerin sei gegen 19 Uhr nach eigenen Angaben mit dem Fuß vom Bremspedal abgerutscht. Ihr Seat fuhr daraufhin in das Heck des Nissans einer 51-jährigen Frau. Die Fahrerin des Nissan zog sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf einigen hundert Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell