Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Sattelzug verliert Reifendecke+++Mir entwendetem Elektrokleinwagen gegen Baum

Rotenburg (ots)

Sattelzug verliert Reifendecke

Horstedt. Ein Schaden in Höhe von 2400 Euro entstand am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der A 1 im Bereich Horstedt. Ein litauischer Sattelzug war am Sonntag gegen 14 Uhr in Richtung Hamburg unterwegs, als sich am Auflieger eine Reifendecke löste. Diese schleuderte über alle drei Fahrstreifen in die Mittelschutzplanke. Dort überfuhr ein 47-jähriger Bremer die Reifendecke. An dem von ihm gelenkten Daimler Benz entstand erheblicher Sachschaden an der gesamten Fahrzeugfront.

Mir entwendetem Elektrokleinwagen gegen Baum

Gnarrenburg. Nach einer Geburtstagsfeier am vergangenen Samstagabend entwendeten zwei 17 und 19 Jahre alte Partygäste den Elektokleinwagen einer 17-Jährigen. Bei der anschließenden Spritztour verunglückten die beiden mit dem Fahrzeug schwer und begaben sich in die Ostemed-Klinik in Bremervörde. Nachdem man zu Hause gemeinsam Geburtstag gefeiert hatte, zog die Partygemeinschaft weiter in die Diskothek "ta-töff" nach Bevern. Einige wenige blieben zurück, darunter die beiden 17 und 19-Jährigen. Sie verschafften sich Zugang zum dem Klein-Pkw und entwendeten diesen. Auf der Kolheimer Straße zwischen Nordsode und Barkhausen kamen beide nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierten mit einem Straßenbaum. Erst am Sonntagmorgen bemerkte die Fahrzeugbesitzerin den Diebstahl und wendete sich an die Polizeidienststelle in Bremervörde. Sehr schnell konnte eine Verbindung zwischen dem Fahrzeugdiebstahl und den beiden Verletzten im Krankenhaus hergestellt werden. Die Befragung im Krankenhaus erbrachte dann auch weitere Einzelheiten zum Unfallhergang. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Christoph Steinke

Telefon: 04261/947-109

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell