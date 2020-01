Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Enkeltrick durch falschen Bruder ++ Junger Mann bei Auffahrunfall verletzt ++

Rotenburg (ots)

Enkeltrick durch falschen Bruder

Brockel. Ein falscher Angehöriger hat sich am Mittwochvormittag in einem Seniorenheim an der Hauptstraße telefonisch bei 94-jährigen Frau gemeldet. Der Mann gab sich als Bruder der Seniorin aus und bat wegen finanzieller Probleme um dreitausend Euro. Obwohl die Angerufene dem Mann klar mitteilte, dass sie keinen Bruder habe, ließ der Betrüger nicht locker. In weiteren Telefonaten forderte er Summen bis zu 100.00 Euro. Die Frau ließ sich auch von diesen Anrufen nicht beeindrucken und erstattete eine Strafanzeige.

Junger Mann bei Auffahrunfall verletzt

Scheeßel. Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 75 zwischen Veersebrück und Scheeßel ist am Mittwochnachmittag eine 23-jährige Autofahrerin verletzt worden. Ein 18-jähriger Fahranfänger war gegen 15 Uhr mit seinem VW Polo auf den vor ihm verkehrsbedingt stehenden VW Polo einer 20-Jährigen aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Polo auf den VW Golf der 23-Jährigen aufgeschoben. Die Frau im Golf zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund viertausend Euro.

