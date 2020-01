Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Gefährliche Überholmanöver auf der B 71 - Polizei sucht Zeugen ++

Rotenburg (ots)

Basdahl. Die Bremervörder Polizei ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Autofahrer und bittet in diesem Zusammenhang mögliche Zeugen des Vorfalls sich unter Telefon 04761/99450 zu melden. Nach Aussagen anderer Zeugen habe der beschuldigte Fahrer eines silberfarbenen Skoda am Mittwochvormittag gegen 9.15 Uhr auf der Bundesstraße 71 zwischen Volkmarst und Basdahl in Fahrtrichtung Basdahl mehrfach Fahrzeuge gefährlich überholt. In einem Fall sei ihm ein Fahrzeug entgegengekommen und habe abbremsen müssen, um einen Unfall zu vermeiden.

