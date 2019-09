Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Verkehrskontrollen

Oberkirch (ots)

Eine von Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch eingerichtete Kontrollstelle in der Appenweierer Straße wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei Autofahrern zum Verhängnis. Kurz vor Mitternacht wurde der Fahrer eines Audi genauer unter die Lupe genommen. Hierbei stellten die Ermittler fest, dass dieser unter dem Einfluss von Drogen am Steuer seines Wagens gesessen haben dürfte. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Wenige Minuten später wurde die Fahrtüchtigkeit eines 48 Jahre alten VW-Fahrers überprüft. Ein Atemalkoholtest brachte hierbei einen Wert von fast eineinhalb Promille ans Licht. Beide Männer müssen nun mit empfindlichen strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

