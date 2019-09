Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Fahrzeugaufbrüche im Stadtgebiet OHZ Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person in Lilienthal 2 Unfälle in Schwanewede und Hambergen 2 Fahrzeugführer unter Drogeneinfluß in Schwanewede und Hambergen

Landkreis Osterholz-Scharmbeck (ots)

Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden im Stadtgebiet Osterholz in der Bremer Straße, in dem Freißenbütteler Weg sowie in der Königsberger Straße mehrere Firmenfahrzeuge aufgebrochen und diverse Werkzeuge entwendet. Der Gesamtsachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen, die in Zusammenhang mit den Einbrüchen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04791-3070 zu melden.

Lilienthal. Am Freitagmorgen kam es in der Falkenberger Landstraße in Lilienthal zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 84-jährigen Pkw Fahrerin und einem 50-jährigen Radfahrer. Die Pkw Fahrerin hatte den bei Grünlicht querenden Radfahrer beim Linksabbiegen im Einmündungsbereich übersehen. Der Radfahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1800 Euro.

Schwanewede. Am Freitag gegen 13.30 Uhr kam es in Schwanewede im Ortsteil Leuchtenburg auf der Kreisstraße 20 zu einem Verkehrsunfall. Ein 75-jähriger Fahrzeugführer geriet aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Opel Corsa auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 37-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 37-Jährige aus Bremen nicht im Besitz eines Führerscheins war. Die Unfallschäden belaufen sich auf ca. 8.000 Euro.

Schwanewede. Am Freitagnachmittag erfolgte durch Beamte der Polizeistation Schwanewede in der Straße An der Kaserne eine Kontrolle eines 16-jährigen Rollerfahrers aus Schwanewede. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurden Auffälligkeiten festgestellt, die auf eine Drogenbeeinflussung hindeuteten. Der Verdacht der Beamten wurde durch ein Vortest bestätigt. Zur Feststellung der genauen Beeinflussung wurde dem 16-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Bei der Durchsuchung wurden weitere Betäubungsmittel gefunden.

Hambergen. Am Freitagnachmittag kam es in der Hauptstraße in Hambergen zu einem Verkehrsunfall. Ein 78-jährige Fahrzeugführer geriet bei Gegenverkehr mit ihrem Nissan Qashqai zu weit nach rechts und touchierte dabei einen geparkten BMW Kombi eines 41-Jährigen aus der Gemeinde Hambergen. Der 41-Jährige hatte zum Unfallzeitpunkt bei geöffneter Tür einen Kindersitz befestigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Hambergen. In den frühen Morgenstunden führten Beamte des Polizeikommissariats Osterholz in der Wesermünder Straße in Hambergen eine Verkehrskontrolle bei einem 21-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Hambergen durch. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 21-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkohol- sowie Drogeneinfluss stand. Dem 21-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

- Wache -



Telefon: 04231/806-212

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell