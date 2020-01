POL-ROW: ++ Diebstahl an der Drogeriekasse ++ Polizei stoppt Fahrer im abgemeldeten Auto ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Diebstahl an der Drogeriekasse

Bremervörde. Ein unbekannter Dieb hat am vergangenen Freitag in einer Drogerie an der Brunnenstraße einen günstigen Moment genutzt, um eine 66-jährige Kundin zu bestehlen. Die Frau hatte sich gegen 12 Uhr an der Kasse kurz mit ihrem Ehemann unterhalten, als er gerade das Geschäft betrat. Dabei ließ sie ihr abgelegtes Portemonnaie aus den Augen. Diese Unaufmerksamkeit reichte dem Unbekannten offenbar aus, um sich die Geldbörse zu schnappen. Darin befand sich neben Bargeld auch der Personalausweis, der Führerschein und der Fahrzeugschein.

Polizei stoppt Fahrer im abgemeldeten Auto

Bremervörde. Eine Streifenbesatzung der Bremervörder Polizei hat am Montagvormittag auf der Elmer Landstraße die Fahrt eines 48-jährigen Autofahrers gestoppt. Den Beamten war bei der Verkehrskontrolle aufgefallen, dass der Wagen, mit dem er unterwegs war, seit fast einem Jahr abgemeldet war. Außerdem bestand seit noch längerer Zeit kein Versicherungsschutz. Die Polizei leitete gegen den 48-Jährigen und auch gegen den Halter, der die Fahrt zuließ, ein Strafverfahren ein.

