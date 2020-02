Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unbekannter fährt über Verkehrsinsel - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Heeslingen. Nach einer Unfallflucht, die sich bereits Ende Januar in der Klosterstraße ereignet hat, bittet die Zevener Polizei um Hinweise, die zur Ermittlung des Unfallverursachers führen. Am Freitag, den 28.01.2020, gegen 20.45 Uhr, ist ein bislang noch unbekannter Autofahrer am Ortseingang Heeslingen aus Richtung Osterheeslingen kommend über eine Verkehrsinsel gefahren. Dabei wurde ein Verkehrszeichen zerstört. In diesem Zusammenhang hatte ein Zeuge einen dunklen SUV in der Einfahrt zum Kornblumenweg gesehen. Fahrer sei ein älterer Mann gewesen. Das Fahrzeug müsste erheblich beschädigt worden sein. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04281/93060.

