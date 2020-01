Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch, Breisach am Rhein - Tätlicher Angriff, Beleidigung und Körperverletzung

Freiburg (ots)

Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald, Umkirch - In der Nacht von Sonntag auf Montag meldete der Sicherheitsdienst eine randalierende Person in einer Gaststätte in Umkirch. Vor Ort stellte die Polizei einen betrunkenen 25-jährigen Mann fest. Da sich dieser nicht beruhigen ließ, wurde er in die Ausnüchterungszelle des Polizeireviers Breisach verbracht. Dort erschienen am Morgen vier Freunde des jungen Mannes, um ihn abzuholen. Da das zu der Zeit noch nicht möglich war, beleidigte einer der Männer die Polizeibeamten. Aufgrund dessen wurden die Männer des Polizeireviers verwiesen. Vor dem Eingang der Dienststelle entwickelte sich zwischen ihnen ein Streit. Bei der Auseinandersetzung schlug einer dem anderen ins Gesicht. Dieser stürzte rückwärts in die Glasscheibe der Eingangstür. Dabei zog sich dieser Schnittwunden am Kopf zu. Das DRK wurde umgehend hinzugezogen und versorgte den Verletzten.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell