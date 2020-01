Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Auto landet auf Dach - Fahrer unverletzt

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 27.01.2020, ist ein Auto auf dem Dach gelandet, nachdem der Fahrer auf der L 152 zwischen Rippolingen und Willaringen wegen Eisglätte von der Straße abgekommen war. Gegen 06:50 Uhr war das Heck des Fiats in einer Rechtskurve ausgebrochen, nachdem der 21-jährige Fahrer auf die glatte Fläche geraten war. Er verlor die Kontrolle, krachte in eine Böschung, wodurch sich das Autos auf das Dach drehte und so liegen blieb. Der Fahrer konnte sich unverletzt befreien. Der Höhe des Blechschadens liegt bei rund 5000 Euro.

