Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Vauban: PKW stößt mit Straßenbahn zusammen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, den 28.01.2020, um 08:55 Uhr stieß ein 60-jähriger PKW-Fahrer in der Merzhausenerstraße mit einer Straßenbahn zusammen und wurde dabei verletzt. Er befuhr die Straße in Richtung Süden und wollte, laut Zeugenaussage, nach links in die Wippertstraße abbiegen, woraufhin es zum Zusammenstoß mit der Straßenbahn kam. Die Strecke ist inzwischen wieder freigegeben.Die Verkehrspolizei ermittelt.

sk

