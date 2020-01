Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Sachbeschädigung durch Graffiti

Freiburg (ots)

Nachdem über das vergangene Wochenende bereits zwei Pkws mit schwarzer Sprühfarbe beschädigt wurden, wurden der Polizei gestern (27.01.20) weitere Beschädigungen durch Graffiti gemeldet. Ebenfalls mit schwarzer Sprühfarbe wurde eine Wellblechwand an der Fußgängerunterführung zum Stadtgraben unter der B 317 mit verschiedenen Schriftzeichen besprüht. Der Sachschaden beläuft sich hier auf rund 500 Euro. Weiter wüteten der oder die unbekannten Täter beim Wohnmobilstellplatz am Stadtgarten. Hier wurden ein Hinweisschild, ein Wegweiser und die Plexiglasscheibe eines Schaukastens mit schwarzer Farbe besprüht. Der Sachschaden beläuft sich auch hier auf zirka 500 Euro. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 24.01.2020, 18.00 Uhr und Sonntag, 26.01.2020, 08.00 Uhr. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/8890) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Sprayern machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

