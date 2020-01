Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Betrunkener beschäftigt Polizei - Mülltonnen umgeworfen

Freiburg (ots)

Am Montag, 27.01.2020, gegen 22 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei, dass ein Mann mehrere Mülltonnen in der Mittleren Straße umwerfen würde. Ein 30-jähriger Mann konnte von der Polizei kontrolliert werden. Er wurde deutlich ermahnt und es wurde ein Platzverweis gegen ihn ausgesprochen. Kurz nach ein Uhr fiel er jedoch wiederum auf, als er im Bereich der Haupt- und Römerstraße weitere Müllsäcke umhergeworfen hatte. Da der Betrunkene hier auch eine Zeugin beleidigt haben soll, wurde er zur Verhinderung von weiteren Störungen in Gewahrsam genommen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Pascal Leitner

Telefon: 07621 176-350

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/







Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell