Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Unbekannten Tätern gelang es am Montag, 27.01.2020, zwischen 12 Uhr und 21.15 Uhr, in ein Einfamilienhaus am Sonnenrain zu dringen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hebelten die Täter eine Balkontür gewaltsam auf und entwendeten aus den Räumlichkeiten Schmuck. An der Balkontür entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Kriminalpolizei Lörrach bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachteten, sich unter 07621 176-0 zu melden.

