Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen am Kaiserstuhl: Einbruch in Fahrradgeschäft in der Schönenbergstraße

Freiburg (ots)

In der Nacht von Sonntag, 26.01.2020, 21:30 Uhr bis Montag, 27.01.2020, 08:20 Uhr, wurde in ein Fahrradgeschäft, in der Schönenbergstraße, eingebrochen. Bislang ist unklar, ob durch die Täter etwas entwendet wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 EUR. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, entgegen.

