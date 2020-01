Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Merdingen - Radfahrer missachtet Vorfahrt und wird schwer verletzt

Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald, Merdingen - Am Samstag, 25.01.2020, gegen 14.05 Uhr, befuhr ein 86-jähriger Radfahrer mit seinem Pedelec in Merdingen die Sellingerstraße in nordwestliche Richtung und missachtete an der Kreuzung Wentzingerstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkws. Es kam zum Zusammenstoß und der Radfahrer, der keinen Helm getragen hatte, stürzte zu Boden. Dabei verletzte er sich schwer am Kopf und an der Hüfte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

