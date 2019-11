Polizei Braunschweig

POL-BS: Überfall auf Spielothek in Rüningen - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

27.11.2019, 08.18 Uhr Braunschweig, Rüningen

Zu einem Raub auf eine Spielhalle im Braunschweiger Stadtteil Rüningen sucht die Kriminalpolizei Zeugen.

Kurz nach der Öffnung betrat ein 160-170 cm großer, schlanker und zierlicher Mann mit einem dunkelblauen Baumwollparka den Laden in der Thiedesraße. Der Unbekannte, der hochdeutsch sprach und während der Tat die Kapuze auf und sein Gesicht komplett vermummt hatte, forderte unter Vorhalt einer Waffe das Bargeld von der 60-jährigen Angestellten. Die Frau übergab dem Räuber, der eine dunkle Hose trug und eine Plastiktüte dabeihatte, Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Anschließend flüchtete der Mann aus der Spielothek in Richtung Westerbergstraße.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Wer Hinweise zu dem beschriebenen Täter geben kann oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0531/476-2516 in Verbindung zu setzen.

