Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March-Hugstetten - mehrere Wohnwagen entwendet

Freiburg (ots)

Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald, March-Hugstetten - In der Nacht von Donnerstag, 23., auf Freitag, 24. Januar 2020, zwischen 02.00 und 03.00 Uhr, schnitten unbekannte Täter den Zaun eines Firmenareals in der Straße "Am Bahnhof" in Hugstetten auf. Danach entfernten die Täter gewaltsam zwei Pfosten und entwendeten vom Gelände drei neuwertige Wohnwagen, welche dort abgestellt und mit einem Deichselschloss gesichert waren. Bei den entwendeten Wohnwagen handelt es sich um zwei Fahrzeuge der Marke Fendt sowie einen Wohnwagen der Marke Hobby. Der entstandene Schaden beträgt ca. 70.000.- EUR. Da für den Abtransport der drei Wohnwagen mehrerer Fahrzeuge erforderlich waren, sucht das Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667/9117-0 Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Vorfeld oder in der Tatnacht gemacht haben.

