POL-FR: Laufenburg/Murg: Verkehrskontrollen - zwei Fahrer mutmaßlich berauscht, einer ohne Führerschein

Bei Verkehrskontrollen in Laufenburg und Murg sind am Samstag, 25.01.2020, drei Autofahrer zur Anzeige gebracht worden. Zwei hatten sich mutmaßlich berauscht hinter das Steuer gesetzt, einer hatte keinen Führerschein. Dieser war gegen 19:15 Uhr am Grenzübergang in Laufenburg kontrolliert worden. Dabei stellte sich heraus, dass der 27-jährige keinen Führerlaubnis besaß. Gegen 21:25 Uhr war ein 34 Jahre alter VW-Fahrer auch in Laufenburg gestoppt worden. Da bei ihm der Verdacht auf Drogenbeeinflussung aufkam, wurde ein Schnelltest gemacht, der positiv ausfiel. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Der Ertappte war bereits schon einmal wegen Drogeneinfluss im Straßenverkehr aufgefallen. In Murg wurde um 21:40 Uhr ein 55 Jahre alter Mercedes-Fahrer angezeigt, da bei ihm ein Alcomatentest gut 0,9 Promille ergeben hatte. Für alle drei war die Fahrt beendet und sie wurden angezeigt.

