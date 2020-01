Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Betrunkener klingelt an Häuser - Gewahrsam

Freiburg (ots)

Ein betrunkener Mann hat in der Nacht zum Samstag, 25.01.2020, in WT-Schmitzingen an Haustüren geklingelt und um Essen gebettelt und laut herumgeschrien. Gegenüber der Polizei war der 48-jährige wenig kooperativ, er kam in Gewahrsam. Gegen 00:30 Uhr verständigten mehrere Anwohner die Polizei. Eine Polizeistreife traf auf den aggressiven und betrunkenen Mann, der seinen Namen nicht nennen wollte. Auch ließ er sich herablassend über die Beamten aus. Er wurde in Gewahrsam genommen.

