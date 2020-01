Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zeugensuche nach Unfallflucht

Freiburg (ots)

Eine Unfallflucht ist am Samstag, 25.01.2020, auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in WT-Tiengen passiert. Die Polizei sucht Zeugen. Auf dem Parkplatz in der Industriestraße war ein schwarzer BMW von 11:50 Uhr bis 12:15 Uhr abgestellt, in der Nähe des dortigen Deko-Geschäftes. Während dieser Zeit streifte ein unbekanntes Fahrzeug an der kompletten Beifahrerseite des BMW entlang. Der Sachschaden liegt bei rund 3500 Euro. Personen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell