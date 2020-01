Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Pkw prallt in Schallschutzmauer - Beifahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 26.01.2020, ist ein Auto auf der B 34 in der Waldshuter Schmittenau gegen eine Schallschutzmauer geprallt. Während der 21 Jahre alte Fahrer den Unfall unversehrt überstand, wurde seine 16 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt. Vermutlich weil der junge Mann zu schnell war, war das Auto gegen 21:00 Uhr bei einer Fahrbahnverengung ins Rutschen geraten. Sein VW stieß mit der rechten Front gegen eine Schallschutzmauer. Sämtliche Airbags lösten am Auto aus. Die Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen und kam zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus nach Waldshut. Am Pkw entstand Totalschaden. Der Blechschaden liegt bei gut 15000 Euro.

