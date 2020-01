Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Verbranntes Essen ruft Feuerwehr auf den Plan

Freiburg (ots)

Ein Brandalarm wurde der Polizei am Samstag, 25.01.2020, gegen 21.00 Uhr, in der Scheinbergstraße gemeldet. Die Feuerwehr Maulburg rückte mit drei Fahrzeugen und 19 Einsatzkräfte an und öffnete die betroffene Wohnung, in welcher der Rauchmelder ausgelöst hatte. Auf dem Herd konnte ein Topf mit angebranntem Essen aufgefunden und entfernt werden. Der 41 Jahre alte Hausbewohner war wohl während des Kochens eingeschlafen. Er blieb unverletzt. Verletzt wurde in dem Mehrfamilienhaus niemand, auch Sachschaden entstand keiner.

